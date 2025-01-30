دعاء حكم ضيفة شرف النصف الثاني من حلقات صفحة بيضا مع حنان مطاوع

تشارك الفنانة دعاء حكم كضيفة شرف خاص خلال حلقات مسلسل "صفحة بيضا" مع النجمة حنان مطاوع والذى يتم عرضه حالياً من السبت للأربعاء على قناة DMC ومنصة watch it حيث تظهر دعاء في النصف الثاني من أحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعي تشويقى.

وكشفت دعاء حكم عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "صفحة بيضاً" موضحة في تصريحات صحفية أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية مديرة مكتب رجل أعمال، وتلتقى حنان مطاوع وتتطور العلاقة بينهما، مشيدة بالعمل مع حنان مطاوع حيث تعتبرها من الممثلات الموهوبات وأنها تحب تمثيلها

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد ماجد، أحمد الشامي، طاهرة، تيسير عبد العزيز، أحمد والي، أيسل رمزي، كريم عبد الخالق، أميرة حافظ، الطفلة دالة حربي، وظهور خاص للفنانين يوسف حشيش، أيمن الشيوي، نبيل علي ماهر، ماجدة منير، مجدي السباعي، وضيوف الشرف دعاء حكم، جمال يوسف، عبد الرحيم حسن، حنان يوسف، حسن العدل، سامح الصريطي، ميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن آخر مشاركات دعاء حكم الفنية خلال مسلسل "حدوتة منسية" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيى الدين.