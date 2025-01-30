تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأنشطة المتنوعة بنادى أسوان الرياضى ، برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، حيث كان فى إستقبالهما أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار الشافعى صالح رئيس النادى .

خلال جولته بالنادي .. محافظ أسوان يؤكد دعم عودة الفريق الأول للدوري الممتاز

وخلال اللقاء قدم مجلس إدارة النادي شكرهم على الجهود المبذولة من محافظ أسوان للارتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران ، بجانب الدور البناء والملموس خلال الفترة الماضية .

مؤكدين على تطلعهم لاستمرار الدعم ، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم حتى يتسنى صعوده للدورى الممتاز.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال علي دعمه الكامل لنادى أسوان الرياضي، والذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من أبناء أسوان ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى من جديد دورى الأضواء والشهرة .

أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد في الألعاب الجماعية والفردية

مشيراً إلى الدور الهام لنادى أسوان الرياضي باعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية ، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى.

وفى نهاية اللقاء تم إهداء محافظ أسوان ونائبه درع النادي تقديراً للتعاون البناء والمساندة الكاملة لمسيرة النادي الكروية والمجتمعية.

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