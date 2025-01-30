رئيس جامعة سوهاج يشكر وزيري الصحة والتعليم العالي علي تكليف خريجي التمريض

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان نظراً لمجهوداته المتميزة فى العديد من الملفات الصحية، وموافقته علي تكليف خريجى التمريض للعمل بمستشفيات الجامعة الخمس، والتي تم تسجيلها بوزارة الصحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استدامة الخدمات التمريضية، من خلال وضع خطط عادلة لتوزيع المكلفين الجدد من التمريض، كما وجه الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى علي دوره الرائد فى دعم جامعة سوهاج ومستشفياتها الجامعية لتؤدي رسالتها الأكاديمية والبحثية والطبية على أكمل وجه.

وأكد النعماني على ان قطاع التمريض، يعد احد الدعائم الرئيسية بالقطاع الصحى، فهو يثبت كفاءته ومهارته في تقديم سبل الرعاية للمرضى يوماً بعد يوم، وخاصة ان مقدمى خدمات الرعاية الصحية هم الأقرب للمريض في لحظات الوهن والمرض، ومصدر الطمأنينة و لولا جهودهم وتعرضهم لأخطار المهنة، لما حصل المريض على خدمة طبية لائقة.

وأضاف النعماني أن مستشفيات سوهاج الجامعية لها دور فاعل وخاصة في جنوب الصعيد لتقديم الخدمات العلاجية مجاناً، حيث بلغ عددها ٦ مستشفيات، موضحًا ان تلك الصروح الطبية العملاقة فى احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض، لتقديم الخدمات الصحية للمرضي علي مستوي عالي من الكفاءة والجودة، خاصة ان هذه المستشفيات يتردد عليها الآلاف من المرضي يومياً من مختلف محافظات الصعيد.

وجدير بالذكر ان مستشفيات جامعة سوهاج التي تم قامت إدارة التكاليف بادراجها بوزارة الصحة ليتم تكليف خريجي التمريض عليها هى المستشفى الجامعي الجديد(الطوارئ ) والتي قام الرئيس بافتتاحها في يناير ٢٠٢٣م، مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأهالي الصعيد، مستشفى الأورام الجامعى، و مستشفى الجراحات التخصصية، بالاضافة الي المستشفى الجامعى القديم.

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