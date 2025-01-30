زاهي حواس: قدّمت سيرتي بالكتابة عن الأشخاص الذين كانوا جزءًا من حياتي

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه عندما يُذكر اسمه في الخارج، يُعتقد أنه متخصص فقط في الأهرامات، مضيفًا أن العديد من العلماء الكبار عملوا في منطقة الأهرامات على مدى 50 عامًا، حيث تم شرح كل شيء عن الأهرامات وتم إصدار كتاب عن ذلك العمل بعد 20 عامًا من البحث.

وأضاف الدكتور زاهي، أنه كتب أكثر من 200 مقالة و60 كتابًا، أغلبها عن الأهرامات، وشرع في إصدار موسوعة كاملة عن الأهرامات في ثمانية أجزاء.

وأوضح، أن جميع مؤلفاته تمت أثناء عمله، واستطاع أن ينتهي من جزءين من الموسوعة وهو الأمين الأعلى للآثار.

وأضاف، أصدرت 8 كتب ضمن موسوعة الأهرامات، مشيرًا إلى أن كل جزء يشمل كافة التفاصيل والمعلومات العلمية المتعلقة بالأهرامات وآرائه فيها.

وأوضح الدكتور زاهي، أنه كتب تاريخ حياته بقلمه، وقدم حياته لأول مرة بطريقة محترمة، حيث لم يتحدث عن نفسه بل عن الناس الذين كانوا جزءًا من حياته.

وأضاف خلال ندوته اسأل سلسلة الأهرامات.. اسأل عالم آثار المقامة في قاعة فكر وإبداع في بلازا ١، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لقد استطعت أن أقدم تاريخ حياتي من خلال موسوعة سلسلة الأهرامات التي قدمتها مؤخرًا وسعيد أن أحد الأصدقاء الكبار قال لي أنك تكتب عن أصدقائك وبالتالي تكتب نفسك.

وأضاف حواس، الموسوعة عبارة عن مجموعة من الكتب منها كتابان عن الأهرامات باللغة العربية للأطفال و2 عن اللغة العربية للكبار، وهناك كتاب من سن 12 سنة إلى سن 16 سنة، وهناك كتاب اسمه 100 سؤال أسأل زاهي حواس، وهناك كتاب آخر سأبدأ العمل به قريبًا بإذن الله، عن أن أنهي سفرياتي خلال الفترة المقبلة.

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