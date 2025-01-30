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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام الأسرى: سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي

أسري فلسطينيين
أسري فلسطينيين
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قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، إنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كما أكدت مصادر لقناة "الحدث" أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل سيتم اليوم الخميس بعد تدخل الوسطاء.

وكانت قد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "حتى إشعار آخر"، وفق ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاهد التي جرت خلال تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس.

كما أعلنت إدارة السجون الاسرائيلية عن تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف إطلاق الأسرى الفلسطينيين.

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