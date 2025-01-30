تفاصيل الاجتماع السنوي لمدراء أفرع الأولمبياد الخاص المصري

عقد في القاهرة وعلي مدار يومين متتاليين الاجتماع السنوي لمدراء أفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة.

حضر الاجتماع الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي بالاضافة الي مدراء برامج ومبادرات الاولمبياد الخاص المصري الاستاذ طارق النجار مدير المبادرات والدكتور احمد سرحان مدير البرامج الصحية والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور طارق محسن مدير برنامج اعداد القادة من اللاعبين ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة والدكتور مروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة والاستاذة كريمة الديب مسئول التدريب المهني والحرفي بالمؤسسة.

فضلا عن حضور مدراء أفرع الاولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة الدكتور محمد دسوقي مدير فرع المنوفية والغربية والأستاذ عثمان قطب مدير فرع أسيوط والدكتور محمد ابراهيم مدير فرع مطروح والاستاذ اسلام قنديل مدير فرع بورسعيد والاسماعيلية والدكتور محمد توفيق مدير فرع الاسكندرية والدكتور عماد فتحي مدير فرع الوادي الجديد والاستاذ محمد طه مدير فرع البحر الأحمر والدكتور احمد عواض مدير فرع الغربية والدكتور كريم الجداوي مدير فرع الشرقية والاستاذ عادل حسن مدير فرع مدينة الداخلة بالوادي الجديد والاستاذ علاء فؤاد مدير فرع الجيزة والدكتورة نهي ابوالفتوح مدير منطقة حلوان بالقاهرة والاستاذ طارق صبري مدير منطقة الزيتون بالقاهرة.

أشاد الدكتور باسم تهامي في كلمته الافتتاحية بالدور الكبير الذي يلعبه مدراء الأولمبياد الخاص بمحافظات مصر المختلفة في دعم أبطال الاولمبياد الخاص المصري ، مشيرا إلي حرص مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود علي التوجيه بتقديم الدعم الكامل لهم من خلال البرامج الرياضية والتعليمية والصحية والتي تعزز من قدراتهم وتتيح لهم الفرص للتنافس على المستويات المحلية والدولية وتساعد علي ادماجهم في المجتمع بشكل كامل.

وقال الدكتور تهامي: “نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه فالأولمبياد الخاص المصري ليس مجرد برنامج رياضي، بل هو مشروع اجتماعي يهدف إلى تغيير مفاهيم المجتمع عن ذوي الاعاقة من خلال إظهار قدراتهم وطاقاتهم في مختلف المجالات ، نحن نركز على تقديم برامج تدريبية شاملة، لا تقتصر على الرياضة فقط، بل تشمل أيضًا تطوير المهارات الحياتية والتفاعل الاجتماعي من خلال ثلاثة محاور رئيسية الرياضة وتشمل الرياضة الموحدة والتعليم الدامج والصحة الشاملة”.

وأضاف: “خلال الاجتماع السنوي، تم استعراض العديد من التحديات التي تواجه فروعنا في مختلف المحافظات، لكننا واثقون من قدرتنا على تجاوزها بفضل الدعم المستمر من الشراكات المخلتفة من خلال الدعم الحكومي والشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى جهود كل القائمين على العمل في فروع الأولمبياد الخاص”.

وتناول الاجتماع عرضًا للإنجازات التي حققها الأولمبياد الخاص المصري خلال العام الماضي، بما في ذلك استضافة والمشاركة في المسابقة الاقليمية الاولي لمدارس الابطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي استضافتها القاهرة خلال شهر أكتوبر من العام السابق ٢٠٢٤ ، فضلاً عن الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى إدماج ذوي الهمم في المجتمع. كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الفروع في تقديم خدماتها للمشاركين، والبحث عن حلول مبتكرة لتجاوز هذه التحديات.

وتم تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة خطط وبرامج عام ٢٠٢٥ وفقا لرؤية الاولمبياد الخاص الدولي المستحدثة و التي تهتم بثلاثة مجالات رئيسية وهي الرياضة والتعليم الدامج والصحة والتي ترتكز علي الجوانب المختلفة للاشخاص ذوي الاعاقة الفكرية والمجتمع المحيط بهم ، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير البرامج التدريبية والرياضية الدامجة ، وزيادة الدعم المقدم للأسر، وكذلك تعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة النجاح والارتقاء بمستوى الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، عبر مدراء الفروع عن شكرهم للجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الأولمبياد الخاص المصري، مؤكدين التزامهم المستمر بتقديم الأفضل لأبطال الأولمبياد الخاص في جميع الأفرع بمحافظات مصر المختلفة.

يذكر الأولمبياد الخاص المصري هو منظمة غير ربحية تهدف إلى تقديم الفرص الرياضية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع من خلال الرياضة والأنشطة المساندة.

تم تأسيسه في مصر عام 1994، وحقق العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية.