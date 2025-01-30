محافظ أسوان يشارك في فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار بين تنزانيا ومصر

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان في فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار بين تنزانيا ومصر ، والذي حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وريتشارد ماكانزو سفير جمهورية تنزانيا الصديقة، وإستيفن ميندي، نائب وزير الزراعة التنزاني، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وسطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين.

محافظ أسوان يشارك فى فعاليات منتدى الأعمال والإستثمار بين تنزانيا ومصر

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال باستضافة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار بين الدولتين

وأكد على أن انعقاد هذا المنتدى الهام والحيوى يأتي استكمالًا لسلسلة العلاقات المصرية التنزانية، والتي شهدت تطورًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في اللقاءات المتتالية والزيارات المتبادلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة سامية حسين رئيس جمهورية تنزانيا، وهو ما ساهم فى تعزيز وتعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

توقيع إتفاقية تآخة وتؤامة بين زينزبار وأسوان

فيما تم الإعلان عن توصيات المنتدى والتي تضمنت التوصية بتوقيع إتفاقية تآخة وتؤامة بين زينزبار وأسوان تحت عنوان "التكامل السياحي الإفريقي"، وكذا دعوة التجار والمستثمرين التنزانيين لتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثي تجاري بين غرفة التجارة بتنزانيا وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجمعية مستثمرى أسوان، وأيضًا التواصل مع التجار والمستوردين التنزانيين من أجل تصدير التمور الأسوانية، بالإضافة إلى العمل مع مصانع الحرف اليدوية الأسوانية لتوحيد الهدايا التذكارية لزوار أسوان وزينزبار معا، علاوة على التعاون بين حكومة تنزانيا وبنك التعاون الزراعي التنزاني والبنك الزراعي المصري لتطبيق التجربة الأسوانية كنموذج، فضلا عن تحقيق تعاون مشترك وتبادل طلابي بين الجامعات التنزانية وجامعة أسوان وتدشين برنامج "نفاذ"، وتشكيل فريق عمل يضم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومحافظة أسوان وجمعية المستثمرين وجامعة أسوان والسفارة التنزانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

وفي نهاية المنتدى الذي شهد عرض أفلام تسجيلية عن الفرص الاستثمارية، تبادل محافظ أسوان والسفير التنزاني الدروع لتأكيد أواصر التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

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