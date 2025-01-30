ads
الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز روح الولاء والإنتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن بالخارج وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

 

يهدف البروتوكول إلى تعريف أبناء الوطن بالخارج بالحضارة المصرية وتاريخها وثقافتها وقيمها المجتمعية وكذا تنظيم ندوات ومعسكرات وورش عمل وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات والإنجازات التى تحققها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

 

وألقى اللواء أح / أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية للشباب المصرى بالخارج.

 

من جانبه أعرب السفير / نبيل حبشى نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادته بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدًا حرص أجهزة الدولة المختلفة على التنسيق فيما بينها للإهتمام بأبنائنا فى الخارج بإعتبارهم مستقبل الوطن فى قضاياه الداخلية والخارجية.

1
1
2
2
3
3