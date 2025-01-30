انطلاق المعسكر التدريبي السابع لجوالي جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي السابع لجوالي جامعة عين شمس، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "معًا نحو مواطن عالمي".

يأتي المعسكر في إطار رؤية الجامعة وقطاع التعليم والطلاب لتعزيز المستوى الفني وصقل المهارات وبناء جيل جديد من القادة المدربين.

وينظم المعسكر الدولي للكشافة في بورسعيد خلال الفترة من 29 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيه 100 جوال وجوالة مع هيئة إشراف متميزة، كما تحرص الجامعة على توفير هيئة تدريب متخصصة من خريجي الجوالة المؤهلين كشفيا والحاصلين على دراسات تأهيلية رسمية، لضمان أعلى مستويات التدريب.

ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والكشفية والإرشادية، بالإضافة إلى ورش عمل تركز على بناء الشخصية القيادية الفعّالة، وعروض وحفلات سمر، وأنشطة رياضية.