الوحدة والثقة.. كولر يوجه رسالة للاعبي الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى لاعبي الفريق والجماهير يؤكد فيها على التركيز والترابط بين جميع عناصر النادي.

رسالة كولر إلي لاعبي الأهلي

ونشر مارسيل كولر صورة لعائلة تستقل "دراجة نارية" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ووجه رسالة، قال فيها: في طريقي إلى التدريب رأيت هذه العائلة، وهم يجسدون تمامًا ما أعلمه فريقي كل يوم.. الوحدة والثقة ومعرفة أنه يمكنك دائما الاعتماد على بعضكم البعض.. هذه هي بالضبط الطريقة التي أريد أن أرى بها لاعبي، كوحدة قوية واحدة، يواجهون كل تحدٍ معًا، لأنه معًا فقط يمكنك تحقيق العظمة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق مودرن سبورت، ضمن منافسات الحادية عشر من الدوري المصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول تريتب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، جمعهما من خلال الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 5 لقاءات.