باحثة: تفاؤل إيجابي بنجاح الصفقة.. ونتنياهو الآن في مأزق كبير أمام سموتريش

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ هناك تفاؤل إيجابي حول عملية إنجاح الصفقة، موضحة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مأزق كبير من خلال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الذي يهدد بانسحابه من الحكومة الحالية، إلى جانب مشكلة قانون التجنيد وانسحاب الحريديم من الحكومة.



وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهمة للغاية، حتى يتم إنجاح جميع صفقات الهدنة، كما أن هناك ضامنين لنجاحها مثل مصر وأمريكا وقطر، مشيرة إلى أنّ المبعوث الأمريكي معني تماماً بإنجاح هذه الصفقة.



وتابع: «رغم أن مصر تقدم المستحيل لحل معضلة القضية الفلسطينية إلا أنها بحاجة إلى مساعدة الجانب الفلسطيني ذاته، إذ لا يصلح أن تكون هناك حلول إقليمية ولا توجد حلول من الجانب الفلسطيني، لذا آن الأوان التواضع من الأطراف جميعها من أجل الشعب الفلسطيني ومصلحة المواطن ومن أجل إدخال المساعدات، والأهم هو أن هناك مشروع كبير في داخل قطاع غزة متمثلا في إعادة الإعمار».