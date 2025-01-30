محافظ القليوبية يكرم طلائع مركز شباب منطى لفوزهم بالمركز الأول بمهرجان الكشافة

كرم محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مجموعة من طلائع مركز شباب منطي، الذين حققوا إنجازاً مشرفاً بحصولهم على المركز الأول في المهرجان الكشفي الثاني "بطولة الجمهورية لقرية الكشافة" الذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وبلغ عدد المكرمين 20 شاباً من أعضاء مركز الشباب، حيث كان في استقبالهم محافظ القليوبية، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المميز.

وهنأ المحافظ الفائزين على هذا الإنجاز، مؤكداً لهم دعمه الكامل لجميع الأنشطة التي يشاركون فيها، مشيراً إلى أنهم نماذج مشرفة لشباب القليوبية.

ووجه خلال التكريم، بعمل مخيم دائم لفريق الكشافة بالقليوبية، وأكد على أهمية مشاركتهم الفعالة في جميع الفعاليات التي تنظمها المحافظة، مشيداً بدورهم البارز في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم، وأن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيعهم على مواصلة التميز في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل مديريه الشباب والرياضة القليوبية.

تكريم الشباب

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