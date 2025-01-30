تحصين 30 ألف رأس ماشية ببني سويف

أعد الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يفيد بأن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 30403 رأسا، منها 25515 رأسا من الأبقار، و4888 من الأغنام والماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة في 26 يناير الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

ومن جانبه ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة .

هذا وقد أشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن أعمال التحصين يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.