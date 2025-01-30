أهلي جدة بتشكيل هجومي أمام العروبة في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

ويحل فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره العروبة بملعب نادي العروبة، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود الجزائري رياض محرز تشكيل أهلي جدة أمام العروبة، رفقة الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي روبرتو فيرمينو وفراس البريكان.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 32 نقطة، بينما يأتي العروبة في المركز السادس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد العروبة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني، جابريل فيجا، روبرتو فيرمينو.

وفي الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان.