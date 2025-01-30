ads
الخميس 30 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر  المستجدات ومناقشة الموقف التنفيذي لسير العمل في ملف التصالح

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام المساعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي وجه المحافظ بعقدها بشكل أسبوعي لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء  القانون 187 لسنة 2023 ، وذلك بحضور  أعضاء اللجنة التنسيقية  بديوان المحافظة ورؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ومسؤولى ملف التصالح بالوحدات المحلية، والأملاك والزراعة  والأوقاف  والإصلاح الزراعي.

وناقش السكرتير العام المساعد ،خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل مركز، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.

وقد أشار السكرتير العام إلى  متابعة المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لسير ومنظومة العمل بالملف  وتوجيهات بتسريع وتيرة الأعمال لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مع التأكيد على استمرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

الاجتماعات الدورية السكرتير العام المساعد القوانين واللوائح فحص تلك الطلبات ملف التصالح طلبات التصالح بني سويف