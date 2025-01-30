سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر  المستجدات ومناقشة الموقف التنفيذي لسير العمل في ملف التصالح

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي وجه المحافظ بعقدها بشكل أسبوعي لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء القانون 187 لسنة 2023 ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية بديوان المحافظة ورؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ومسؤولى ملف التصالح بالوحدات المحلية، والأملاك والزراعة والأوقاف والإصلاح الزراعي.

وناقش السكرتير العام المساعد ،خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل مركز، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.

وقد أشار السكرتير العام إلى متابعة المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لسير ومنظومة العمل بالملف وتوجيهات بتسريع وتيرة الأعمال لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مع التأكيد على استمرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.