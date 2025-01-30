أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر ضد الشمال بالدوري القطري

أعلن المغربي يوسف السفري، المدير الفني لفريق قطر، الذي يضم بين صفوفه الجناح المصري أحمد عبد القادر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشمال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق قطر بقيادة أحمد عبد القادر، اليوم الخميس، نظيره الشمال على ملعب سحيم بن حمد، في لقاء ينطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود أحمد عبد القادر تشكيل قطر أمام الشمال، ويعاونه الجنوب إفريقي بيرسي تاو وبين مالانجو.

وأحرز عبد القادر هدف فوز فريق قطر على السد، في مباراة الجولة الماضية، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-0.

وخاض أحمد عبد القادر 10 مباريات مع قطر في الدوري القطري، سجل خلالها 4 أهداف، منهم هدف من ركلة جزاء.

انتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

ويحتل فريق قطر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الشمال في المركز الخامس وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل قطر ضد الشمال

حراسة المرمى: ساطع العباسي.

خط الدفاع: معتز البسطامي - عبد الله المفتاح - إبراهيم ماجد - عيسى أحمد.

خط الوسط: عطاء جابر - كارلينيوس - جاسم أحمد.

وفي الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - بين مالانجو.