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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها جنوب بني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، غدا الجمعة، في افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بمراكز سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

 حيث أناب المحافظ، رئيس مركز سمسطا في افتتاح المسجد الكبير بعزبة نصر جمعة التابعة لقرية دشطوط، بتكلفة 6 ملايين جينه، وإنابة رئيس مركز  الفشن في افتتاح مسجد الرحمن بدير الحديد التابعة لقرية الحيبة بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وإنابة رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الشيخ سيد بالشيمي التابعة لقرية هلية بتكلفة 800 ألف جنيه.

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