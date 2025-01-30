صحيفة إسرائيلية تعلق على ما وصفته تل أبيب بـ"مشاهد صادمة" خلال الإفراج عن الرهائن

علقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، على ما وصفته تل أبيب بـ"مشاهد صادمة" خلال الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسط حشد كبير من الفلسطينيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "تأجيل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب محاولة إعدام رهائننا في خان يونس،" بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأضافت، تجمع الحشد الكبير من الفلسطينيين عند نقطة الإفراج في غزة، ما أثار مشاعر الخوف والقلق لدي المواطنين الإسرائيليين خلال مشاهدة عملة الإفراج عبر التلفاز، بحسب ما قالت الصحيفة، واصفةً أجواء الإفراج عن الرهائن بالخطيرة.

واختتمت، بدأ المواطنون الإسرائيليون في البكاء عندما شاهدوا الرهائن وهم يمشون وسط الحشد، الذي وصفته الصحيفة بـ"المعادي".