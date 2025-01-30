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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة طالب في مشاجرة داخل مدرسة دولية بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب تلميذ يبلغ من العمر 8 سنوات بجروح، إثر مشاجرة مع زميله داخل مدرسة دولية بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر. 

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، يتهم فيه المدرسة بالإهمال بعد إصابة نجله في وجهه نتيجة ضرب الكرة عليه من قبل أحد زملائه.

أفادت التحريات الأولية بأن المشاجرة نشبت أثناء لعب الأطفال داخل المدرسة، وأسفرت عن إصابة الطفل بجرح في الوجه وخلخلة بأسنانه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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