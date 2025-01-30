بالفيديو.. نتنياهو يندد بما أسماه "مشاهد صادمة" خلال إطلاق سراح الرهائن في غزة

ندَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بما أسماه «مشاهد صادمة» عند إطلاق سراح 3 رهائن، بينهم إسرائيليان في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان: "أرى بهلع شديد المَشَاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس الإرهابية التي لا توصف"، بعدما نقل التلفزيون مشاهد فوضى عارمة في قطاع غزة، بينما يجهد مسلحون لضبط مئات الفلسطينيين الذين تجمَّعوا لمتابعة تسليم الرهائن.

وسلم على أنقاض منزل قائد حركة «حماس» يحيى السنوار، عناصر من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، و«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد» في خان يونس أسيرَين إسرائيليَّين، هما أربيل يهود، وغادي موزيس للصليب الأحمر في جنوب غزة، وسط تدافع الحشود.

كما سلّمت حركة «حماس» للصليب الأحمر الجندية الإسرائيلية أغام بيرغر في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.