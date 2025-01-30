محافظ الشرقية لنواب البرلمان: الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وجاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهازالتنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لاتألوا جهداً في تلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم.