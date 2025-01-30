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الخميس 30 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف بن شرقي يظهر في "التتش" ويجتمع مع كولر قبل السفر إلى المغرب

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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تواجد أشرف بن شرقي ظهر اليوم في ملعب مختار التتش رفقة شقيقة ووكيل أعماله، وكان في إستقباله إمام عاشور ولاعبي الأهلي في أول ظهور داخل النادي كما عقد جلسه مع مارسيل كولر المدير الفني.

وعلمت “البوابة” أن أشرف بن شرقي لن يشارك في التدريبات، حيث سيتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى بلاده لإنهاء بعض الإجراءات ويعود بعد يومين للانتظام في التدريبات.

الأهلي يتسلم بطاقة أشرف بن شرقي الدولية

تسلم مسئولو النادي الأهلي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب المغربي أشرف بن شرقي اليوم الخميس، بعد التعاقد معه تمهيدا لقيده رسميًا في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية.

ووقع بن شرقي على عقود الانتقال للنادي الأهلي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.

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