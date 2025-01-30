تعرف على عقوبة سائق التاكسي المتحرش بسائحة

بعد انتشار فيديو علي نطاق واسع لسائق تحرش لفظياً وجسدياً بسائحة صينية بشرم الشيخ

تحركت على الفور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفحصت الفيديو وتحرت الواقعة إلى أن تمكنت من القبض على السائق الموجود بالفيديو

بينما لم تتخذ السائحة إجراءً قانونيا تجاه السائق ولم تحرر محضرا تجاهه، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول مصير السائق في ظل عدم وجود بلاغات

وصرح قانونيون بأن المتهم ارتكب جريمة التحرش اللفظي والتحريض على الفسق والفجور وهي جرائم وضع المشرع عقوبات رادعة لمرتكبها بالسجن والغرامة

حيث تنص المادة "306 مكرر أ"، "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات

وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل

ومن الممكن أيضاً توجيه تهمة الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد لأن السائق بفعلته سيروج بشكل كاذب أن سائقي الأجرة في مصر متحرشون.

https://youtube.com/shorts/FQW9XBaKPKM