محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بجولة، اليوم الخميس، استهلتها بتفقد أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل ورصف وتوسعة الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بمركز حوش عيسى، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، وأحمد حمزة، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى والنائب يحيى داود، عضو مجلس النواب، والمهندسة كريمة عاشور – مدير مديرية الطرق والكباري.

ويعد هذا الطريق هو المدخل الأساسي للمنطقة الصناعية، ويخدم جميع المصانع بها، ويمتد الطريق بطول 5.7 كم بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية، وجارى استكمال باقى الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد.

كما تابعت الدكتورة جاكلين عازر مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة طريق كاجو – فرهاش، بمدخل المنطقة الصناعية بالطرانة، بطول 4.5 كم وبتكلفة 32 مليون جنيه.

وخلال الجولة أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

وشددت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين حركة النقل وخدمة المشروعات الاقتصادية في المنطقة.