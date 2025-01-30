"حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص" حلقة استشارية بالهيئة الإنجيلية

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، الحلقة الاستشارية الثانية تحت عنوان "حماية الأطفال والنساء من أثر التعرض لعنصر الرصاص"، وذلك بمركز صموئيل حبيب في النزهة الجديدة.

تأتي هذه الحلقة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية والبيئية التي يشكلها التعرض لمادة الرصاص، وخاصة على فئتي الأطفال والنساء، حيث تم استعراض أحدث الدراسات والتقارير حول تأثيرات هذه المادة السامة على الصحة العامة، وكيفية الوقاية منها.

شهدت الحلقة الاستشارية حضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من مستشاري وزارة العمل، والصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا في المناقشات وطرح الأفكار حول سبل تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار الرصاص وطرق الوقاية منه.

وأكد المشاركون، أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لزيادة الوعي البيئي والصحي، وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأجيال القادمة من الأضرار الناتجة عن التعرض لهذه المواد السامة.

وفي ختام الفعالية، تم الاتفاق على تنظيم مزيد من الفعاليات التوعوية في مختلف المناطق لرفع مستوى المعرفة حول هذه القضية الهامة، وكذلك ضرورة تقديم الدعم للأسر المتضررة من آثار التلوث بالرصاص.

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