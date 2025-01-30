دمياط تحصد 4 ميداليات في بطولة الملاكمة

استطاع لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الملاكمة مرحلة البراعم دمياط إضافة إنجازات جديدة لسجلات المشروع بالحصول علي عدد 4 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية للملاكمة للشابات مواليد 2008 / 2009 بالمركز الأوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادي خلال الفترة من 26 / 1 حتي 31 / 1 / 2025.

وأسفرت النتائج عن حصول اللاعبة روان احمد رزق عياد علي المركز الاول والميدالية الذهبية وزن ٥٢ كيلو ، وحصول اللاعبة مريم حسن علي حموده علي المركز الثانى والميدالية الفضية وزن ٥٠ كيلو .

وحصلت اللاعبة سماح سامي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن ٥٢ كيلو .

وحصلت اللاعبة فاتن عامر عبد الشافي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن ٦٠ كيلو.

كما أنهت كل من اللاعبة هبه عهدي وزن ٤٨ك واللاعبة ابرار محمد فرج وزن ٥٤ك بحصولهم على المركز الخامس، وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية حيث تقدم عبده الشعراوي بالتهنئة لمنظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات للهيكل الفني والإداري للمشروع تحت اشراف عادل عبد المنعم مدير الإدارة ، واحمد صدقي مدير المشروع وكابتن وائل فهر مدرب المشروع وكابتن محمد العزبي مدرب المشروع حيث يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعناية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوي القائم بأعمال مدير المديرية.