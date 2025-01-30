محافظ القليوبية يغلق 7 كافيتريات مخالفة لتعديها على الشارع ببنها

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد شارع الشرطة العسكرية بمدينة بنها حيث تابع أعمال فتح الشارع أمام السيارات ليكون محور مروري من شارع الخدمة الاجتماعية إلى منطقة المستشفيات ونفق كلية العلوم.

ووجه المحافظ بإزالة أي إشغالات موجودة بالشارع والتأكيد على المحلات التجارية بالشارع بعدم استغلال الرصيف وتوجيه إدارة المرور بالمدينة بعدم انتظار أي سيارة بالشارع، كما وجه مدير مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في كشط الشارع تمهيداً لرصفه.

كما تفقد المحافظ منطقة الإشارة أمام مستشفى بنها الجامعي، وذلك لتوجيه مرور القليوبية لعمل مطبات تهدئة أمام المستشفى وأمام مبنى مديرية الري، وذلك حفاظاً وحماية لأرواح المواطنين، حيث تتسم المنطقة بتردد الكثير من المواطنين من وإلى المستشفى حماية لأرواحهم وانتشار الحوادث نتيجة لعدم وجود تلك المطبات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد منطقة نفق كلية العلوم المؤدي إلى المنشية وذلك لمتابعة أعمال النظافة بالشارع، حيث وجه خلال الزيارة برفع تراكمات القمامة أولاً بأول ومنع أي قمامة بالشوارع، كما وجه بتكثيف المتابعة من قبل السادة نواب رئيس المدينة على جميع النقاط التي يتم تجميع القمامة بها والتوجيه بإزالتها فوراً.

كما وجه المحافظ خلال الجولة برفع كفاءة المعدات الخاصة بالحملة الميكانيكية بمدينة بنها، وإعادة توزيع مهام السادة النواب بالشارع وذلك لضمان تغطية المدينة بالمتابعة الكافية لمنع أي تراكمات قمامة في الشارع أولاً بأول.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة المنشية أمام مدرسة بنها الثانوية العسكرية، حيث لاحظ وجود تراكمات من القمامة أمام المدرسة وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها ومنع تواجد قمامة أمام المدرسة وتحرير غرامات لأي متعهد قمامة يلقي القمامة بهذه المنطقة.

واستجابة لشكاوى المواطنين من تواجد محل لبيع منتجات الأسماك المالحة بمنطقة المنشية يتسبب في إصدار روائح كريهة تضر المواطنين وتضر البيئة، وجه المحافظ بغلق وتشميع المحل لتعديه على الشارع العام واستغلاله الرصيف الخاص بالمارة وغلق شارع رئيسي، كما جرى مصادرة جميع متعلقات المحل وتوجيه الصحة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وخلال جولة اليوم قام المحافظ بجولة لمنطقه مساكن الموالح بمدينة بنها، حيث وجه المحافظ بدراسة إمكانية تطوير المنطقة بالتنسيق والتعاون مع وكالة GIZ من خلال المنح التي تقدمها المنظمة لتطوير العشوائيات، كما وجه بالتنسيق مع مديرية الأمن لشن حملة لإزالة أي إشغالات بالمنطقة.

وفي سياق متصل تفقد محافظ القليوبية شارع نقابة المهندسين موجهاً بفحص التراخيص للمباني بالشارع ومراجعة التنظيم الهندسي بالشارع، وإزالة أي إشغالات تعوق حركة المرور، كما قام المحافظ بحملة على معارض السيارات بالشارع والتي تتعدى على الرصيف العام واستغلاله في عرض السيارات التجارية مشدداً أن الرصيف ملك للمواطنين ولن يتم السماح بالتعدي عليه بأي شكل من الأشكال.

كما تابع المحافظ الحملة بمنطقة الفيلات بمدينة بنها حيث تم غلق 7 كافيتريات مخالفة بالشارع وتحرير محاضر بيئة لهم لتقديم الشيشة واستغلال الأرصفة حيث أصدر المحافظ تعليمات مشددة بغلق الكافتيريا فوراً.

جاءت الجولة بحضور كلا من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها

حملة لإزالة الاشغالات ببنها

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