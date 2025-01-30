مها نصار صديقة ياسمين صبري في "ضل حيطة"

قالت الفنانة مها نصار، إنها تشارك في موسم رمضان 2025، بمسلسل "ضل حيطة" مع ياسمين صبري، مؤكدة أن دورها في المسلسل جديد للغاية بالنسبة لها، حيث أنها تجسد شخصية صديقة ياسمين صبري في المسلسل، وتحدث العديد من التقلبات خلال أحداث المسلسل.

وأضافت مها نصار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو أنه مكتوب بشكل جيد للغاية وبه العديد من الأحداث المثيرة، والمسلسل من إنتاج مها سليم معربة عن سعادتها بالتعاون معها، في أول تعاون فني بينهما.

مسلسل "ضل حيطة" من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، مها نصار، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.