"تصميم البراند" دبلومة مميزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة “تصميم البراند”، وهى دبلومة مهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم البراند، وهو ما يساعد على تطوير مهارات جميع الفئات والحصول على فرص توظيف افضل.

وتبلغ مدة الدبلومة المهنية ٦٠ ساعة معتمدة مقسمة على ٤ فصول دراسية ، بواقع 15 ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، هذا ويستمر التقديم حتى ٢٠ فبراير 2025 من خلال هذا اللينك

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تهدف هذه الدبلومة لتأهيل كوادر فنية فى مجال الإعلان قادرة على الابتكار و تطوير الحلول التصميمية، تعزيز المساهمـة الإبداعيـة التخصصيـة لمكانـة قســم الإعلان بكليـة الفنـون التطبيقيـة جامعـة حلوان فى خدمـة المجتمع المحلى والإقليمى والدولى، كما تهدف إلى تقديم الخبرات المتخصصة والاستشارية للمؤسسات المتخصصة و الهيئات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا فى مجال الاعلان، وكذلك إيجاد حلول لمشكلات سوق العمل من خلال الربط بين التعليم ما بعد الجامعى ومشكلات المجتمع لمواكبة سوق العمل المحلى و الاقليمى و العالمى .

وفي نهاية الدبلومة وبعد اجتياز المدة المحددة (60 ساعة معتمدة) يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.