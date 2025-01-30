مدبولي: الشركات المصرية تنفذ العديد من المشرعات في العراق بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم مناقشة كل أوجه التعاون بين البلدين اقتصاديا، والشركات المصرية العاملة في العراق نموذج مشرف، ومصر لديها الخبرات والقدرة الهائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت وأقل تكلفة وأعلى جودة.

ولفت مدبولي، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، إلى أن الشركات المصرية تنفذ العديد من المشرعات في العراق بكفاءة عالية، ولديها قدرة على الوفاء بكل احتياجات العراق التنموية، بأعلى جودة ممكنة.

وأوضح أن هناك تعاونا ثلاثيا بين مصر والعراق والأردن، لتعزيز التعاون التجاري من كل الاتجاهات لزيادة التجارة البينية وحركة المسافرين بين البلدان الثلاثة.