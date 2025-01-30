المشدد 7 سنوات لسائق في الاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين المخدر وحيازة وإحراز سلاح نارى بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ، اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع وحصل علي 50 ألف مقابل تجارته في بيع المخدرات .

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه باتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وزنت قائمًا 900 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سائق .

وبتفتيش المتهم عثر على كيس يحتوي علي الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .