نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات قوافل حياة كريمة بقرية نجع الدير

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات قوافل " حياة كريمة" بقرية نجع الدير بمركز دار السلام، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتستهدف القرى الأكثر احتياجا، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد السيد رئيس مركزومدينة دار السلام.

وشارك في القافلة أكثر من 500 من الطلائع من أبناء القرية، وشملت "قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات وقدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين، وندوة بعنوان "قيمنا من تراثنا" بمشاركة الأزهر والكنيسة، وندوة بعنوان "إحنا مين" بمشاركة اتحاد الأثريين، وندوة حول حماية البيئة بالإضافة ندوة حول خطورة الإدمان بالتعاون مع مستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

وتضمنت القافلة أيضا مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لقصر ثقافة سوهاج، بالإضافة إلى برنامج "ريحانة" لتوعية الفتيات حول مخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم، فضلا عن عدد من الأنشطة الرياضية والترويحية والفنون الشعبية، وعروض الكشافة والجوالة.

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