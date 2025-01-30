ضبط 1.2 طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة بلبيس

قامت حملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير ادارة تموين بلبيس ومحمد جمال رئيس الرقابة التموينية وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة وتم تحرير 40 محضر إثبات حالة خلال حملات تفتيشية على المخابز البلدية المخالفة بمركز ومدينة بلبيس.

وباستكمال أعمال الحملة وبالإشتراك مع مفتشي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالجيزة ومديرية الطب البيطري بالشرقية والإدارة البيطرية ببلبيس تم تحرير محضر رقم 1240جنح مركز بلبيس بناحية الزوامل لصاحب مجزر غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنتجات الحيوانية في أكياس خاصة بمجازر أخرى مرخصة وقد تم التحفظ على كمية قدرها 1281 كيلو جرام وذلك لوجود بعض التغيرات في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة ووجود كدمات وتجمعات دموية والمضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.