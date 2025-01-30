جامعة سوهاج تحتفل بيوم البيئة الوطنى بندوة تثقيفية عن التحول للأخضر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، ندوة تثقيفية بعنوان "التحول للأخضر وتعزيز الوعي لتحقيق الاستدامة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي"، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطنى الذي يوافق 27 من يناير من كل عام، وهو اليوم الذى تم اختياره ليوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، حيث أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من ممثلي الهيئات المجتمعية وجهاز شئون البيئة، وجمعية عين البيئة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن احتفال الدولة المصرية بيوم البيئة الوطنى يأتي تكليلا لجهودها المتواصلة في الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية لضمان استدامة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن القيادة السياسية تضع ملف البيئة على قائمة أولوياتها وفي قلب عمليات التنمية، وتسعى إلى تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لتحسين جودة الحياة والتحول الأخضر العادل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع البيئة في مصر يشهد تحول جذري فى المفاهيم واستراتيجية العمل، واهتمام غير مسبوق من الحكومة المصرية، نتج عنه جهود حثيثة للارتقاء بالبيئة وصون الموارد الطبيعية للحفاظ على حق الأجيال القادمة، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص على رفع الوعي البيئي بالمجتمع الجامعي والخارجي، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والأنشطة البيئية، وإطلاق المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية، بالتعاون المثمر والمتميز مع وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية احتفالا بيوم البيئة الوطنى، الأمر الذي يوضح مدى الاهتمام المتزايد على المستوى الوطني والعالمي بقضايا البيئة، حيث تناولت الندوة تسليط الضوء على على القضايا البيئية، مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وأيضاً جهود الاستدامة والتحول للأخضر داخل الجامعة والمجتمع السوهاجي.

كما تم الارتكاز على ضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة فى جهود حماية البيئة، وتغيير السلوكيات الخاطئة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى المشاريع الخضراء والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

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