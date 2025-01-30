أرقام وبطولات.. تعرف على مسيرة أشرف بن شرقي مع الزمالك

أشعل النادي الأهلي "المارد الأحمر" في الآونة الأخيرة سوق الانتقالات الشتوية، بإبرام عدة صفقات قوية سيطرت على الساحرة المستديرة في الوطن العربي، وكان أبرزها استقطاب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، من نادي الريان القطرى.

وانضم بن شرقي رسميًا للفريق الأول بنادي الأهلي، بعد عامين ونصف من رحيله عن نادي الزمالك و"الإيجيبشن"، والتي شهدا معه تحقيق أرقام وبطولات كبيرة.

ورحل بن شرقي عن الزمالك في أغسطس 2022، إلى الجزيرة الإماراتي، ومنها إلى الريان القطري، ومن ثم العودة إلى الدوري المصري من بوابة النادي الأهلي.

أرقام بن شرقي مع الزمالك

وشارك بن شرقي في 109 مباريات بمختلف البطولات منذ انضمامه إلى صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية من عام 2019، وحتى أغسطس 2022، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أسيست.

وتم تقسيم المبارايات التي شارك فيها بن شرقي مع الزمالك إلى 73 مباراة بالدوري المصري، 9 بالكأس، و24 بالكونفدرالية، ومباراتين بالسوبر، ومباراة السوبر المصري.

بطولات بن شرقي مع الزمالك

واعتلى بن شرقي منصات التتويج مع الزمالك في 7 بطولات، مقسمة إلى بطولتي دوري موسم 2020-2021، و2021- 2022، ولقبين كأس مصر، ولقب السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية ولقب السوبر الإفريقي، ليعلن بعدها اللاعب بداية فصل جديد له مع الكرة المصرية ولكن من خلال بوابة المارد الأحمر "النادي الأهلي" لمدة موسمين ونصف.