رئيس الوزراء يصل العراق لترؤس وفد مصر باجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بغداد الدولي، لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين، حيث استقبله بأرض المطار؛ أثير داود الغريري، وزير التجارة العراقي (وزير بعثة الشرف)، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق.

ولدى وصوله إلى مقر قصر الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث كان في استقباله محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانب العراقي، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر والعراق، واستعراض حرس الشرف من الجانب العراقي.

ومن المُقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق، بعد قليل، جلسة مُباحثات موسّعة لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما يترأسان منتدى اقتصاديا سيحضره عدد من رجال الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون الممكنة في مجالات الاستثمار والتجارة.