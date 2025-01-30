إقامة "سوق اليوم الواحد" بمدينتي ههيا وفاقوس لبيع السلع بأسعار مخفضة

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ وإقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة.

وللأسبوع الثاني على التوالي، استمر إقامة "سوق اليوم الواحد" بمدينتي ههيا وفاقوس، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد محافظ الشرقية، أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم، لافتاً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع غير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه هى المرة الثانية عشر على التوالي التي يتم فيها إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظة وسيتم تعميم هذه المبادرة على جميع مراكز المحافظة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة لجميع المواطنين مؤكداً على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها .