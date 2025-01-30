تعزيز التعاون المصري - الليبي في مجال الخدمات الملاحية

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ومقدم الخدمات الملاحية الليبي، وأكاديمية أجنحة السماء لعلوم الطيران الليبية، وذلك بمقر مركز القاهرة للملاحة الجوية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لتعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني، ووفقًا لرؤية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوجيه من المهندس أيمن فوزي عرب لتدريب الكوادر من الدول الإفريقية والدول الشقيقة في كافة المجالات، خاصة في المجال الملاحي.

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك لتدريب ضباط المراقبة الجوية الليبيين، ضمن تفعيل بروتوكول الشراكة مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

شملت الفعاليات عرضًا مرئيًا تناول الأنشطة المختلفة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وإنجازاتها في مجال التدريب المتخصص على المستويين المحلي والإقليمي. كما تم تسليط الضوء على التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) لتدريب الكوادر الإفريقية في مجال الملاحة الجوية.

تضمنت الزيارة جولة في محاكي تدريب المراقبة الجوية بمركز القاهرة للملاحة الجوية (TBS) للاطلاع على الإمكانيات الفنية والتقنية المتاحة. كما ناقش الجانبان الإجراءات التنفيذية لتداول الحركة الجوية وآليات الربط التشغيلي بين المجالين الجويين المصري والليبي، بهدف تحسين إدارة الحركة الجوية بين البلدين.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الشركة لدعم الأشقاء الأفارقة في مجالات الملاحة الجوية والمطارات، مما يساهم في تحسين كفاءة تداول الحركة الجوية بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة.