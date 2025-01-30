اليوم الثاني لمؤتمر "رجاء في قلوبنا ونشيد يمجد الخليقة"

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الذي ينظمه مركز التنشئة الروحية تحت عنوان "رجاء في قلوبنا، ونشيد يمجد الخليقة" فعاليات متنوعة وثرية، بدأت بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأب يوحنا بولس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم في الزرابي، حيث اجتمع المشاركون في صلاة جماعية لبدء اليوم بروحانية عالية.

بعد القداس، استمتع الحضور بوجبة فطور جماعية، تلاها وقت لترانيم روحانية أضفت جوًّا من البهجة والسلام. ثم انتظم المشاركون في مجموعات نظافة، تعكس قيم التعاون والاهتمام بالبيئة.

وتضمن البرنامج لقاءً مميزًا مع الأخت نجاة مرتجي من الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر في أبوتيج، حيث قدمت محاضرة بعنوان "نشيد المخلوقات أو الأخت الشمس"، وذلك في ذكرى مرور ٨٠٠ عام على هذا النشيد الذي يعكس تقديس الخليقة وروحانية القديس فرنسيس الأسيزي.

كما شهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن الطبيعة، تلا ذلك نقاش مفتوح حول مضمون الفيلم وأهمية الحفاظ على البيئة كجزء من الإيمان المسيحي.

ولم تخلُ الفعاليات من الجانب الترفيهي والتعليمي، حيث أقيمت مسابقات "أسئلة العباقرة" التي أثارت حماس المشاركين وعززت روح المنافسة الودية.

ويستمر المؤتمر ببرنامج حافل بالفعاليات الروحية والثقافية، ويدعو المنظمون الجميع إلى متابعة باقي الفقرات، مع طلب الصلوات لدعم نجاح هذه الفعاليات.