رسميًا.. موعد كأس إفريقيا لكرة الصالات للسيدات في إبريل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات "صالات" المقرر استضافتها في دولة المغرب المحتضنة للبطولة الحديثة.

وحدد "كاف" موعد انطلاق فعاليات بطولة أمم إفريقيا صالات للسيدات خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

ويعتبر منتخب مصر للصالات (سيدات) حديث العهد تم تكوينه بعد إلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحادات الوطنية بتشكيل فرق الكرة النسائية ويقود هذا المنتخب نادر رشاد، وتأهلت مصر مباشرة لأمم إفريقيا بلا تصفيات.

ومن المقرر أن يتم عقد معسكر مغلق للاعبات منتخب الصالات يوم 4 فبراير المقبل تحت قيادة نادر رشاد المدير الفني للمنتخب، وذلك بعد أن تم تأجيل الشهر الجاري بسبب مباريات منتخب تحت 17.

وكان قد أعلن مجلس FIFA في الرابع من أكتوبر الماضي عن إطلاق بطولة جديدة وهي كأس العالم لكرة الصالات للسيدات تحت اسم "كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA"، وهي تعد إضافة الجديدة إلى عائلة البطولات العالمية للسيدات.

ويشارك في المسابقة 16 منتخبًا، وستقام البطولة كل أربع سنوات، ويشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات إفريقية، والتي سيتأهل من خلالها منتخبون فقط إلى بطولة كأس العالم في نسخته الأولى 2025.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق، سيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، وسيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.