ضبط جراج مخصص للاتجار في البترول في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية التموين لضبط المنظومة التموينية والتصدى لأي محاولات لاحتكار السلع المدعمة، حيث نفذت عددا من الحملات ، قادها المحاسب مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين ، حيث تم المرور على المخابز بنطاق الزرقا والسرو لمتابعة عملية صرف الخبز المدعم والتأكد من إنتاج الرغيف وفقًا للمواصفات والاوزان المحددة ، وتحرير محاضر لمخالفى تلك الضوابط.

وفى حملة أخرى للمديرية، تم ضبط جراج للاتجار بالبنزين والسولار أسفل أحد المنازل بقرية الناصرية حيث يضم طلمبة تموين وثلاث خزانات كبيرة بها كميات تقدر بـ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠ و ٤٠٠ لتر سولار ، الأمر الذى يمثل خطورة داهمة على المنزل ، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات .

هذا وتستمر حملات المديرية فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لتحقيق الانضباط بالمنظومة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

وتمكنت مديرية التموين في محافظة دمياط من ضبط ١٠٢ كيلو جرام من مواد غذائية و ١٠٠ لتر مواد سائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مشتركة بكفر البطيخ والسرو تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالرقابة المستمرة على الأسواق و المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية، للحفاظ على صحة المواطنين، تم تنفيذ حملة مشتركة بكفر البطيخ والسرو خلال اليومين الماضيين جاءت بالتعاون بين الوحدات المحلية و مديريات الصحة و التموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك و مديرى الأزمات ومسئولى الاشغالات والرخص وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ كجم مواد غذائية متنوعة و ١٠٠ لتر مواد سائلة متغيرة الخواص ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير ١٩ محضرا لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وتمكنت مديرية الطب البيطرى في دمياط من ضبط ٦٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية الضانى خارج المجازر الحكومية حيث واصلت ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط.