رئيس الوزراء العراقي: هناك أرضية خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون مع مصر

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن هناك أرضية خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون بين مصر والعراق، موضحًا أن اللجنة الوزارية بين مصر والعراق من أنجح اللجان في التعامل بين البلدين الشقيقين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه تم توسيع مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، والجديد في آفاق التعاون سيكون في النقل البري بين البلدين ومكافحة الاحتكار، والتعاون في الآثار والمتحاف وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام والحبوب ومجالات أخرى كثيرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن المنهج الإصلاحي للحكومة العراقية مكّن الشركات المصرية في دخول السوق العراقية ولدينا عدد كبير من هذه الشركات في البنى التحتية.