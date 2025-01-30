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الخميس 30 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انطلقت دورتان تدريبيتان في المعهد الإكليريكي للبطريركية اللاتينية

ارشيف
ارشيف
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بدأ مركز التنشئة الروحية بلبنان التابع للاتين بتنظيم دورتين تدريبيتين في المعهد الإكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية، حيث شهدت الدورة الأولى حضورًا لافتًا.  

وجاءت الدورة الأولى بعنوان "كنيسة القدس عبر العصور"، والتي قدمها الأب يعقوب الرفيدي، بمشاركة 45 شخصًا حضروا بشكل وجاهي وعبر تقنية "زوم".  

أما الدورة الثانية، التي حملت عنوان "الإفخارستيا وجذورها في العهد القديم"، فألقاها الأب علاء العلمات. 

ونظرًا للعدد الكبير للمشاركين، تم تقسيم الدورة إلى مجموعتين، ضمت كل منهما 35 شخصًا، حيث تم الجمع بين الحضور الوجاهي والتقنية الرقمية عبر "زوم".  

يأتي تنظيم هذه الدورات في إطار جهود مركز التنشئة الروحية لتعميق المعرفة الروحية واللاهوتية لدى المشاركين، وتعزيز التواصل بين الكنيسة والمجتمع.

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