ضبط 1800 لتر مواد بترولية مغشوشة و40 طن ملح و60 شيكارة دقيق مدعم بسوهاج

قامت مديرية التموين بسوهاج بحملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والمواد البترولية المغشوشة .



وأشار الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى تلك المضبوطات، ومنها " ضبط شاحنة داخل إحدى محطات الوقود محملة بـ 9000 لتر سولار، و 9000 لتر بنزين 80، وبالفحص الظاهري وجد بها مواد تشبه الماء وبعض الشوائب، وتم أخذ العينات والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة، كما تم ضبط أحد الأماكن لتعبئة واستخدام ملح السياحات كملح طعام، حيث تم ضبط 800 شيكارة ملح زنة 50 كيلو جرام، بما يعادل 40 طن ملح .



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم كذلك ضبط أحد الأشخاص داخل مطاحن الموانئ الأهلية، قام بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم بعدد 60 شيكارة دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد محافظ سوهاج على استمرار تنفيذ الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

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