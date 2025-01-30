حقيقة وفاة أمح الدولي.. والأم تكشف لـ"البوابة نيوز" التفاصيل الكاملة وحالته الصحية

تصدر خبر وفاة أمح الدولي مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم؛ بعد نشر عدد من الصفحات صورة لأمح وهو يرقد على «سرير المستشفى».



البوابة نيوز، تواصلت مع والدة أمح الدولي والتي نفت شائعة الوفاة، كاشفة عن آخر تفاصيل حالته الصحية بعد نحو ما يقرب من شهر جراء الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمت بيه إثر سقوطه على ظهره.

وقالت والدة أمح الدولي لـ "البوابة نيوز": "حرام عليكم أمح مماتش أمح عايش الحمد لله متوجعوش قلبي عليه"، مؤكدة أن أمح أصيب بجلطة ومنع عنه الزيارات وحالته حرجة جدًا".



وأضافت والدة كبير مشجعي الأهلي، أن أمح الدولي أصيب بجلطة في الجانب الأيسر كاملًا وأصيب بصعوبة في النطق؛ وتم منع الزيارات حتى أفراد أسرته".

وأعربت والدة أمح الدولي في ختام حديثها لـ البوابة نيوز، عن استيائها من تداول صفحات على مواقع التواصل شائعة وفاة أمح الدولي، مطالبة بنفي شائعة الوفاة والدعاء له بالصحة والعافية.

ومنذ نحو شهر تقريبًا، تعرض أمح الدولي للسقوط على ظهره مما تسبب في كسر بنسبة 20% في الفقرتين الـ 11 والـ12، وأصبح غير قادر على الحركة؛ يأتي ذلك إلى جانب أزمة خضوع أمح لجلسة علاج طبيعي على يد غير متخصص وقام بإجراء جلسة علاج طبيعي تقويم خاطئ للعمود الفقري غير المتعارف عليه طبيا في مثل هذه الحالات؛ وهو ما تسبب في تفاقم أزمة أمح الدولي خاصة وأنه يُعاني في العادة من مشكلات تتعلق بعدم استقرار المفاصل وتراخي الأربطة بسبب متلازمة داون.