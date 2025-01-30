اليوم.. حكيم يشارك في أولى حفلات العام الجديد للفنون الشعبية بمسرح البالون

انتهى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج احتفالية شهر يناير من الاستعدادات النهائية للاحتفالية التي سيقوم بإحيائها النجم حكيم، التي من المقرر إقامتها اليوم الخميس في الثامنة مساءً، بمسرح البالون.

تقام احتفالية شهر يناير في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الإحتفالية على فصلين حيث تقدم في الفصل الأول فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الاحتفالية، الذي يخرجها الفنان تامر عبدالمنعم.

وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية فقرات: المراكبي، وإسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو " دعاء سلام، محمد قذافي، وتدريب أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، منى فاروق.

كما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرات: غوازي، دبكة المجوز، الحصان "صولو" أسماء عمرو، و"العصاية" محمد سلام، رحمة عمرو.

ويصعد النجم حكيم في الفصل الثاني من الحفل، والذي يقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور من القديمة والحديثة.