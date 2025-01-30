للمرة الأولى.. أعداد المواليد لا تتخطى 2 مليون مولود عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيان بأهم مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024 حيث انه

لأول مرة منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز الـ 2 مليون حيث شهدت الفترة (2008-2023) تجاوز الـ 2 مليون مولود حيث بلغ عدد المواليد (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ (2.045) مليون عام 2023 بانخفاض قدره (77) ألف مولود وبنسبة (3.8%) .

واضاف الجهاز انه قد شهد عام 2014 أكبر عدد للمواليد والذي بلغ (2.720) مليون ثم انخفضت الأعـداد تدريجياً خلال الفترة (2015-2023) بتجاوز عدد (2) مليون مولود لتصل إلى (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة ( 2023 ـ 2030).

وأوضح أن متوسط أعداد المواليد خلال عام 2024 كان على النحو التالي ،عدد المواليد خلال العام 1.968.341، ومتوسط عدد المواليد في الشهر 164028،ومتوسط أعداد المواليد اليومية 5378ومتوسط أعداد المواليد في الساعة 224

متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.73 و مولود كل 16 ثانية.

واشار الجهاز الى انه بلغ معدل المواليد (18.5) لكل 1000 من السكان خلال عام 2024 مقارنة بـ (19.4) لكل 1000 من السكان عام 2023 بانخفاض قدره (0.9) لكل 1000 من السكان.

وأكبر المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدوديــة هي (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف) حيث سجلت معدلات مواليد أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقع (23.9 / 23.6 / 22.7 /22.5 / 21.1) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023 .

أما أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 هي (بورسعيد /دمياط/ الدقهلية/ الغربية/ السويس) حيث سجلت معدلات مواليد أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع (11.8 /14.5 /14.9 / 14.9 / 15.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023.

وبالنسبة لأقاليم الجمهورية يمثل إقليم الوجه القبلي أكبر الأقاليم من حيث عدد المواليد (45%) بالرغم من أنه يمثل (39%) من عدد السكان.

ونوه الجهاز انه يعد معدل الإنـجاب الكلي أحد أهم مؤشرات التنمية والذي يمثل متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه السيدة خلال حياتها الإنـجابية ، وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي (2.41) طفل لكل سيدة في عام 2024 مقارنة بـ (2.54) طفل لكل سيدة في عام 2023 .