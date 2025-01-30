إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بميدان الرفاعي وسط العريش

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، استمرار عمل سوق اليوم الواحد بميدان الرفاعي وسط مدينة العريش لليوم الثاني، بناءً على تعليمات اللواء خالد مجاور المحافظ،.

وقالت مديرية التموين في بيان، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة سوق اليوم الواحد بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتحت رعاية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديريه جري اقامة سوق اليوم الواحد بمدينة العريش بشمال سيناء تحت إشراف الاجهزه الرقابية بالمديرية حيث يضم السوق سلع غذائية وخضراوات وفاكهة ولحوم ودواجن وبقوليات بأسعار مخفضه عن مثيلاتها بالأسواق حيث تراوحت اسعار السلع مثل السكر بـ٢٧.٥ والأرز بسعر ٢٥ جنيها واللحوم البلدية بسعر ٣٠٠ جنيها وتلاحظ انخفاض الأسعار واقبال شديد من المواطنين على الشراء نظرا لانخفاض الاسعار.

وأفاد رأفت العبد مدير المديرية، بأن المعرض يضم عدد كبير من التجار بمدينة العريش ويهدف المعرض الى توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضه دون تعظيم هامش الربح للتخفيف على كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء كما ساهمت الشركة العامة لتجارة الجملة بـ٢ سيارة متنقله لبيع السلع بأسعار مناسبة.

كما أعرب المواطنين عن فرحتهم بتنفيذ المبادرة بشمال سيناء وأكد رأفت العبد انه سيتم التوسع فى اقامة السوق بمركز المحافظة تباعا حتى يتم تغطية محافظة شمال سيناء بالكامل.