زراعة شمال سيناء تطلق حملة رش وقائي لحشرة النمل الأبيض

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، أنّ فريقًا من المهندسين والمختصين، شن حملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، لمواجهة تداعيات تكاثر النمل الأبيض والحد من خطورته وتواجده في المدارس والمديريات والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب.

وأضافت مديرية الزراعة في بيان، أن الحملة شملت مدرسة الغفير سلامة بحي زهور في العريش، بعد وصول شكاوى من الأهالي، وقبل عدة أيام، جرى رش مدرسة الزهور الرئيسية وبعض البيوت في أحياء «المساعيد والعبور وكرم أبو نجيلة»، مشيرة إلى أن علاج وصرف المبيد لحشرة النمل الأبيض مجانًا فقط للمنازل، وبالنسبة للمدارس على نفقتها الخاصة.

وكان فريق الملاريا قد شن حملة الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لمواجهة ثعابين المزروعات، وذلك في حيي الكرامة والأمل شرق العريش، وجرى القضاء على عدد من الثعابين بعد شكاوى من المزارعين.