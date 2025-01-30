امتيازات مالية ضخمة.. تقارير مغربية تكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي قبل الإعلان عن الصفقة رسميًا.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة التعاقد مع أشرف بن شرقي في صفقة كبيرة خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي الريان القطري.

وقال صحيفة "360 سبورت" المغربية، إن أشرف بن شرقي وقع على عقد لمدة موسمين ونصف مع النادي الأهلي.

وقالت الصحيفية، إن بن شرقي حصل على شيك بنكي بقيمة 500 ألف دولار، بجانب 300 ألف دولار عن الـ6 أشهر المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت، أن أشرف بن شرقي سيتقاضى مليون دولار راتب سنوي له خلال الموسمين المقبلين، بالإضافة لحوافز مالية كبيرة من عقود رعاية وإعلانات وظهور تلفزيوني مع قنوات عربية يحصل منها اللاعب على مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أشرف بن شرقي تنازل عن مبلغ ضخم من أجل فسخ عقده مع نادي الريان وتسهيل انتقاله إلى الأهلي.

وأضافت، أن بن شرقي تنازل عن مبلغ يقدر بأكثر من 400 ألف دولار من أجل سرعة الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.